AB'de Ticari Araç Satışları Düştü, Otobüsler Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AB'de Ticari Araç Satışları Düştü, Otobüsler Arttı

29.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB ülkelerinde hafif ticari araç ve kamyon satışları düştü, otobüs satışları ise arttı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl van gövde tipli hafif ticari araç satışları yüzde 8,8, kamyon satışları yüzde 6,2 azalırken, otobüs satışları yüzde 7,5 arttı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2025 yılına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB ülkelerinde van gövde tipli hafif ticari araç satışları 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 düşerek 1 milyon 447 bin 273 oldu. Satışlar, Fransa'da yüzde 5,6, Almanya'da yüzde 5,4, İtalya'da yüzde 5 gerilerken, İspanya'da yüzde 11,7 arttı.

Birlik ülkelerinde yeni kamyon satışları ise geçen yıl yüzde 6,2 azalarak 307 bin 460 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl toplam kamyon satışları Almanya'da yüzde 12,2, Fransa'da yüzde 9 ve İspanya'da yüzde 3,6 geriledi.

AB'de yeni otobüs satışları ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,5 artışla 38 bin 238'e ulaştı. Otobüs satışları Almanya'da yüzde 28, Polonya'da yüzde 16,6 artarken, İtalya'da yüzde 15,9 ve İspanya'da yüzde 4 geriledi.

AB'de 2025 yılında satılan yeni hafif ticari araçların yüzde 80,7'si, kamyonların yüzde 93,2'si ve otobüslerin yüzde 62,1'i dizel yakıtlı oldu.

Ayrıca, AB ülkelerinde 2025'te yeni elektrikli otobüs satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 23,8 arttı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Ticari Araç Satışları Düştü, Otobüsler Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:50:07. #7.11#
SON DAKİKA: AB'de Ticari Araç Satışları Düştü, Otobüsler Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.