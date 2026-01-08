AB'den ABD'ye Venezuela Tepkisi

ROMA, 8 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği Parlamentosu'nun 37 üyesi, AB liderlerine gönderdikleri ortak mektupta ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri operasyonunu kınama çağrısı yaptı.

İtalya'nın Ansa Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre İtalyan milletvekili Danilo Della Valle, mektubun AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a hitaben yazıldığını ve mektupta AB'ye Washington'un Venezuela'daki son askeri operasyonuna karşı net bir tavır alma çağrısı yapıldığını söyledi.

ABD'nin söz konusu operasyonunun, "uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiğini" belirten Della Valle, bunun bölgesel istikrarı daha da zayıflatabileceği ve Latin Amerika'daki gerilimi artırabileceği uyarısında bulundu.

Della Valle, çok taraflılık ve uluslararası hukukun üstünlüğünün önemli bir savunucusu olan AB'nin bu konuda açık ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

AB Komisyonu ve AB Dış İlişkiler Servisi ise an itibarıyla mektuba yanıt vermedi.