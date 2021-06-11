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AB'den BM'nin göçmen hakları raporuyla ilgili açıklama: "Geri itmeler yasa dışıdır, endişeliyiz" - Son Dakika

AB'den BM'nin göçmen hakları raporuyla ilgili açıklama: "Geri itmeler yasa dışıdır, endişeliyiz"

11.06.2021 15:40
AB'den BM'nin göçmen hakları raporuyla ilgili açıklama:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşleri Sözcüsü Adalbert Jahnz, geri itmelerle ilgili tekrarlanan raporlardan endişe duyduklarını belirterek, söz konusu eylemin AB hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşleri Sözcüsü Adalbert Jahnz, geri itmelerle ilgili tekrarlanan raporlardan endişe duyduklarını belirterek, söz konusu eylemin AB hukukuna aykırı olduğunu vurguladı.

Jahnz, günlük basın toplantısında Birleşmiş Milletler (BM) Göçmen Hakları Özel Raportörü Felipe Gonzalez Morales'in dün yayımladığı raporuna ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Jahnz, "Geri itmeler AB hukukuna göre yasa dışıdır. Geri itmelere ilişkin her suçlama üye ülkelerce araştırılmalı ve bir daha yapılmayacağı garanti edilmelidir." dedi.

Her üye ülkenin sınırları için bir gözetleme prosedürü kurması ve göçmenlerin haklarının korunduğundan emin olması gerektiğinin altını çizen Jahnz, "Komisyon, geri itmelere ilişkin tekrarlanan raporlardan endişe duymaktadır." diye konuştu.

Jahnz, söz konusu raporu henüz incelemediklerini, daha sonra detaylı tepki vereceklerini kaydetti.

Morales'in raporunda "geri itmelerin sınır yönetiminin rutin bir unsuru haline geldiği, göçmenlere yönelik gelişmiş bir ön yargının, yükümlülüklerin farkında olunmamasının ve ülkeye insan hakları temelli giriş ve destek sağlanmasına hazırlıksız olunmasının sonucu olduğu" belirtildi.

Raporda ayrıca, "geri itmelerin bazen ceza ve caydırıcılık olarak" kullanıldığı ifade edildi ve AB sınır güvenliği ajansı Frontex'in teknik imkanlarından Türkiye ile Libya'ya geri itmeler için yararlanıldığı iddialarına yer verildi.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den BM'nin göçmen hakları raporuyla ilgili açıklama: 'Geri itmeler yasa dışıdır, endişeliyiz' - Son Dakika


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