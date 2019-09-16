Son Dakika Haberleri: AB'den Boeing-Airbus davasında "anlaşma" çağrısı
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AB'den Boeing-Airbus davasında "anlaşma" çağrısı

56 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Boeing ve Airbus arasında Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) devam eden hukuki süreçle ilgili, "ABD'ye müzakere ederek ortak bir çözüm bulmayı teklif ettik." dedi.

AB'den Boeing-Airbus davasında

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Boeing ve Airbus arasında Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) devam eden hukuki süreçle ilgili, "ABD'ye müzakere ederek ortak bir çözüm bulmayı teklif ettik." dedi.

Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği, Boeing, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:40 
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