AB'den Boeing-Airbus davasında "anlaşma" çağrısı
56 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Boeing ve Airbus arasında Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) devam eden hukuki süreçle ilgili, "ABD'ye müzakere ederek ortak bir çözüm bulmayı teklif ettik." dedi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Boeing ve Airbus arasında Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) devam eden hukuki süreçle ilgili, "ABD'ye müzakere ederek ortak bir çözüm bulmayı teklif ettik." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:40
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