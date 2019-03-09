Son Dakika Haberleri: AB'den Bulgaristan Hudut Polisine Araç Desteği

AB'den Bulgaristan Hudut Polisine Araç Desteği

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), dış sınırlarının güvenliğini sağlamak üzere Bulgaristan'ın hudut polisine 70 adet arazi aracı hibe etti.

AB'den Bulgaristan Hudut Polisine Araç Desteği, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), dış sınırlarının güvenliğini sağlamak üzere Bulgaristan'ın hudut polisine 70 adet arazi aracı hibe etti.

Ülkenin, Türkiye ile olan sınırına yakın Elhovo Hudut Polis Müdürlüğünde düzenlenen araçların teslim töreninde konuşan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, "Bulgaristan'ın da görev paylaşımı yaptığı AB'nin de dış sınırlarını koruma sorumluluğuna büyük önem veriyoruz." dedi.

Son model güçlü arazi araçlarının hudut polisinin çalışmalarını önemli ölçüde kolaylaştıracağını söyleyen Marinov, "Araçlar, ortak dış sınırlarımıza yönelik düzensiz göç baskısı ile mücadele çabalarımızı desteklemek üzere, AB'nin iç güvenlik fonunun acil yardım mekanizması üzerinden bize hibe ediliyor. AB, gerçekten ortak dış sınırlarımızın güvenliğini sağlamak üzere harcadığımız çabalarımıza büyük değer veriyor." diye konuştu.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 3,6 milyon avro değerinde olan araçların ülkenin AB üyesi olmayan komşuları Türkiye, Sırbistan ve Kuzey Makedonya'ya yakın sınır bölgelerindeki personelin ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

Bulgaristan hudut polisi, Türkiye'deki Hamzabeyli'nin karşısındaki Elhovo'nun yanı sıra Kuzey Makedonya sınırındaki Kyüstendil ve Sırbistan sınırındaki Dragoman olmak üzere toplam 816 kilometrelik bir sınır güzergahının güvenliğini sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Türkiye, Bulgaristan, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon, Adını Verdiği Hurmanın Üretiminde Sınıfta Kaldı Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek

Aydın'da 'Üç Boyutlu Yaya Geçidi' Farkı Milli Eğitim Bakanı Selçuk Duyurdu! Eğitimde Yeni Model Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 23:41:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Bulgaristan Hudut Polisine Araç Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]