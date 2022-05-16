AB'den Gazze ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 25 milyon avroluk yardım - Son Dakika
Üye Girişi

AB'den Gazze ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 25 milyon avroluk yardım

16.05.2022 15:12
AB'den Gazze ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 25 milyon avroluk yardım

Avrupa Birliği (AB), İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik 25 milyon avroluk insani yardım paketini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), İsrail ablukası altındaki Gazze ile işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik 25 milyon avroluk insani yardım paketini duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 25 milyon avroluk AB insani yardım fonunun, Filistinli ailelerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının küresel bir sonucu olarak artan gıda fiyatları ve gıda kıtlığı nedeniyle daha da acil hale gelen temel hizmetlere ve yardıma erişimini destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, "AB, uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesinde ısrar ediyor ve sivillerin tahliye edilmesini, evlerinin, okullarının ve temel altyapılarının yıkılmasını kınıyoruz. Bunun durdurulması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Fonun, devam eden şiddet ortamı, ablukanın Gazze'deki sonuçları ve Kovid-19 salgınından etkilenenlere travma için zihinsel bakım da dahil olmak üzere sağlık yardımı sağlamaya odaklanacağının vurgulandığı açıklamada, aynı zamanda Filistinli erkek ve kız çocuklarının eğitim haklarını korumak için eğitime erişimlerinin iyileştirilmesinin de önceleneceğine işaret edildi.

Açıklamada, 5,3 milyon Filistinliden 2,1 milyonunun insani yardıma ihtiyacı olduğu, Gazze'de abluka ve aralıklı çatışmaların ekonomiyi felç etmesi nedeniyle bölge nüfusunun yüzde 63'ünün bir tür insani yardıma ihtiyaç duyacağı kaydedildi.

YORUMLAR
500
Han Yunus'ta Bir Sanatçı Şirin Ebu Akile'nin Duvar Resmini Çizdi Han Yunus'ta Bir Sanatçı Şirin Ebu Akile'nin Duvar Resmini Çizdi Son dakika haber! AB, Filistinli gazetecinin cenazesine İsrail polisinin müdahalesini kınadı Açıklaması Son dakika haber! AB, Filistinli gazetecinin cenazesine İsrail polisinin müdahalesini kınadı Açıklaması

Avrupa Birliği, Doğu Kudüs, Batı Şeria, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'den Gazze ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 25 milyon avroluk yardım - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 20:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: AB'den Gazze ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 25 milyon avroluk yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement