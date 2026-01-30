AB'den Güney Sudan'daki Şiddete Tepki - Son Dakika
AB'den Güney Sudan'daki Şiddete Tepki

30.01.2026 21:25
AB, Güney Sudan'daki artan şiddet için barış anlaşmasına dönme çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), Güney Sudan'da özellikle Jonglei eyaletinde artan güvenlik sorunlarından endişe duyduğunu bildirerek, taraflara 2018'de imzalanan barış anlaşmasının hükümlerine geri dönme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, ülkede tırmanan şiddetin barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Derhal sağlanacak bir ateşkes, Güney Sudan'da barış ve istikrarın tek garantisidir." ifadesi kullanıldı.

Sivillere yönelik şiddeti teşvik eden her türlü kışkırtıcı söylemin güçlü şekilde kınandığı açıklamada, sorumluların hesap vermesinin sağlanması için uluslararası toplumla birlikte çalışılacağı belirtildi.

AB'nin, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'ni ve barış anlaşması kapsamında oluşturulan kurumları destekleyerek Güney Sudan'da barışa önemli yatırımlar yaptığına işaret edilen açıklamada, milyonlarca Güney Sudanlıya insani yardım sağlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, iç çatışmaların yeniden tırmanması nedeniyle çok sayıda kişinin yerinden edildiği, temel ve hayat kurtarıcı yardımlara erişemediği belirtilerek, bu durumdan derin endişe duyulduğu ifade edildi.

AB, insani yardımların engellenmeden ulaştırılması, uluslararası insancıl hukuka uyulması ve insani yardım tesislerinin korunması çağrısı yaptı.

Güney Sudan'da olaylar

Güney Sudan'da, 2018'de imzalanan Canlandırılmış Barış Anlaşması'nın tarafları olan hükümet güçleri ile Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet arasında bazı bölgelerde yeniden çatışmalar yaşandığı açıklanmıştı.

Olayların, Sudan Muhalefet Ordusunun son günlerde stratejik bir kasabayı ele geçirerek başkent Juba'ya doğru ilerleme çağrısı yapmasının ardından başladığı öne sürülmüştü.

Güney Sudan Enformasyon Bakanı Ateny Wek Ateny, 27 Ocak'ta, taraflara çatışmaları derhal durdurma ve barış anlaşmasına bağlı kalma çağrısında bulunmuş ve barış sürecini zedeleyen adımların ülkenin istikrarını tehdit ettiğini belirtmişti.

Yürütülen güvenlik operasyonlarının sivilleri korumayı amaçladığını ifade eden Ateny, BM Güney Sudan Misyonu ile işbirliğinin sürdürüleceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

