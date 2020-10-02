AB liderler zirvesinden Türkiye ile iş birliği vurgusu - Son Dakika

AB liderler zirvesinden Türkiye ile iş birliği vurgusu

Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'de iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde Türkiye ile AB'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları vardır.

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Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinin ardından AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, " Akdeniz'de iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde Türkiye ile AB'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları vardır. İyi niyetle diyaloğu sürdürmek gerekmektedir" denildi.

Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet Başkanlarını bir araya getiren AB liderler zirvesi sona erdi. İki günlük zirvede Türkiye ilişkiler ve Doğu Akdeniz konusu detaylı olarak ele alındı. Zirvede Belarus'taki gelişmeler, Rusya ve Çin ile ilişkilerin yanında Libya'daki son durum ele alındı.

AB Liderler Zirvesi sonrasında AB Konseyi'nin resmi internet sitesinden iki günlük zirvenin sonuç bildirgesi yayınlandı. Zirvenin sonuç bildirgesinde önemli bir bölüm ayrılan Türkiye ile ilişkiler ve Doğu Akdeniz konularında daha önceden yapılan açıklamaların tekrarlandığı ve Yunanistan ile Rum Kesimine AB üyesi olarak sahip çıkıldığı mesajı verildi.

"Türkiye ile AB'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları var"

Resmi açıklamada, "Akdeniz'de iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde Türkiye ile AB'nin Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortamda stratejik çıkarları vardır. İyi niyetle diyaloğu sürdürmek gerekmektedir. Devam eden tek taraflı eylemlerden kaçınmak, AB çıkarlarına aykırı ve uluslararası hukuku ve AB'nin egemenlik haklarını ihlal ediyor" denildi.

Tüm farklılıklar barışçıl diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi gerektiğine vurgu yapılarak, "Bu bağlamda AB Konseyi, Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışmasını yineliyor. Bu ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterilmelidir" ifadelerine yer verildi.

"DOĞRUDAN KEŞİF GÖRÜŞMELERİNE DEVAM MESAJLARI MEMNUNİYET VERİCİ"

Açıklamada Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalog sinyallerinin olumlu karşılandığı bildirilerek, "AB, Yunanistan ve Türkiye'nin son güven artırıcı adımlarının yanı sıra iki ülkenin Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgeleri sınırlandırmayı amaçlayan doğrudan keşif görüşmelerine devam edeceklerine dair mesajlar memnuniyet vericidir" denildi.

Kıbrıs sorununun BM nezdinde çözümüne vurgu yapıldı

AB Konseyi'nin müzakerelerin hızlı bir şekilde yeniden başlamasını desteklediği belirtilerek, "AB, BM çerçevesinde ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 kararları ve AB'nin üzerine kurulduğu ilkeler doğrultusunda Türkiye'den BM ve Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözümüne tamamen bağlı kalmasını beklemeye devam ediyor. AB, müzakereler yeniden başladıktan sonra BM'ye bir temsilci atamak dahil sürecin desteklenmesinde aktif bir rol oynamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE İLE OLUMLU BİR SÜREÇ BAŞLATILACAK

Resmi açıklamada Türkiye ile olumlu ilişkiler kurulması kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "AB Konseyi, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve ticaretin kolaylaştırılmasına özel bir vurgu yaparak kişiler arası temaslar, üst düzey diyaloglar, göç konularında sürekli iş birliği, 2016 AB-Türkiye Bildirisi ile ilgili konularında olumlu bir AB-Türkiye gündemi başlatmayı kabul etti" denildi.

Ayrıca, "AB Konseyi, Başkanını, AB Komisyonu Başkanını ve Yüksek Temsilci'yi AB-Türkiye gündeminin yeniden canlandırılması için bir teklif geliştirmekle görevlendirmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Çok Taraflı Akdeniz Konferansı hakkında görüşme daveti

Açıklamada bir Akdeniz konferansının da yapılmasına karar verildiği duyurularak, "Son olarak AB Konseyi Yüksek Temsilciyi Çok Taraflı Akdeniz Konferansı ve organizasyonu hakkında görüşmeler yapmaya davet ediyor. Katılım, kapsam ve zaman çizelgesi gibi yönlerden tüm ilgili kişilerle mutabık kalınması gerekecektir. Konferans, deniz sınırlaması, güvenlik, enerji, göç ve ekonomik işbirliği dahil çok taraflı çözümlere ihtiyaç duyulan konuları ele alabilir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

AB liderler zirvesinden Türkiye ile iş birliği vurgusu

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB liderler zirvesinden Türkiye ile iş birliği vurgusu - Son Dakika


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