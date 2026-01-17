Abalı Kayak Merkezi Karla Şenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Abalı Kayak Merkezi Karla Şenlendi

Abalı Kayak Merkezi Karla Şenlendi
17.01.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki Abalı Kayak Merkezi, yoğun kar yağışının ardından sezonu açarak ziyaretçilerini ağırladı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, günlerdir etkili olan yoğun kar yağışının ardından yeniden hareketlendi.

Van'a 45 kilometre uzaklıkta, Artos Dağı eteklerinde yer alan Abalı Kayak Merkezi, kar yağışının istenilen seviyeye ulaşmasıyla birlikte geç de olsa sezonu açtı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinin ilk gününde kayak merkezine gelen vatandaşlar, pistlerde yoğunluk oluşturdu. Aralıksız yağan karın ardından beyaza bürünen kayak merkezine kayak severler adeta akın ederken, Süphan Dağı ve Van Gölü manzarası eşliğinde kayak yapan vatandaşlar eğlenceli dakikalar yaşadı. Aileleriyle birlikte gelen öğrenciler ve gençler, yarıyıl tatilini fırsata çevirerek karın keyfini çıkardı.

"Beklediğimizin üzerinde bir kar yağışı oldu"

İHA muhabirine konuşan Diyar Keserci isimli kayaksever, Abalı Kayak Merkezine geçmiş yıllarda da geldiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl kar yağışının az olması nedeniyle pistin çok kısa süreli hizmet verdiğini hatırlatan Keserci, "Bu sene beklediğimizin üzerinde bir kar yağışı oldu. Umarın bütün yıllar da böyle olur. Çünkü Van Gölü de bayağı geriye çekilmişti. İnşallah Van Gölü açısından iyi bir durum ortaya çıkar. Burada kaymak güzel, diğer pisti de açmış olsaydılar daha güzel olurdu" dedi.

Sadi Celp isimli bir diğer kayakçı ise arkadaşlarıyla beraber keyifli bir kayak yaptığını dile getirerek, "Burası çok güzel. Gelmek isteyen kayaseverlere mutlaka öneririm. Normalde ben de buraya ilk kez geldim. Benim için güzel ve keyifli bir deneyim oldu" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Hava Durumu, Ekonomi, Kültür, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abalı Kayak Merkezi Karla Şenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:23:43. #7.11#
SON DAKİKA: Abalı Kayak Merkezi Karla Şenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.