ABD-Bangladeş Ticaret Anlaşması

10.02.2026 02:20
ABD, Bangladeş ile gümrük vergilerini düşürerek ticaret ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

ABD, Bangladeş ile varılan ticaret anlaşması kapsamında, bu ülkeden ithal edilen ürünlere uygulanan karşılıklılık esasına dayalı gümrük vergisi oranını yüzde 19'a düşürmeyi ve bazı ürünler için tarife muafiyeti sağlamayı planlıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD ile Bangladeş ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla "Karşılıklı Ticaret Anlaşması" üzerinde mutabakata vardı.

Anlaşma çerçevesinde Bangladeş, kimyasallar, tıbbi cihazlar, makine ve motorlu taşıtlar ile bunların parçaları, bilgi ve iletişim teknolojileri ekipmanları, enerji ürünleri, soya ve süt ürünleri, sığır eti, kümes hayvanları ile sert kabuklu yemişler ve meyveler dahil olmak üzere ABD menşeli sanayi ve tarım ürünlerine geniş kapsamlı "tercihli pazar erişimi" sağlamayı taahhüt etti.

ABD ise Bangladeş menşeli ürünlere uygulanan karşılıklı gümrük vergisi oranını yüzde 19'a düşürmeyi ve bazı ürünlerin sıfır tarife oranından yararlanmasını öngördü.

Anlaşma kapsamında ABD, Bangladeş'ten ithal edilen belirli tekstil ve hazır giyim ürünlerinin yüzde 0 gümrük vergisi ile ülkeye girişine imkan tanıyacak bir mekanizma kuracak.

Bu mekanizma kapsamında belirlenecek miktarda tekstil ve hazır giyim ürünü, indirimli tarife oranından yararlanabilecek.

Söz konusu miktar, ABD'den Bangladeş'e ihraç edilen, örneğin ABD'de üretilen pamuk ve sentetik elyaf gibi tekstil girdilerinin ihracat hacmiyle bağlantılı olarak belirlenecek.

İki ülke Bangladeş kaynaklı ve ticaret ile yatırımı etkileyen tarife dışı engellerin öncelikli alanlarda ele alınması konusunda da mutabık kalırken, Bangladeş, ABD'nin federal motorlu taşıt güvenliği ve emisyon standartlarına uygun araçları kabul etmeyi, tıbbi cihazlar ve ilaçlar için ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) sertifikaları ile önceki pazarlama izinlerini tanımayı ve ABD menşeli yeniden üretilmiş ürünler veya bunların parçalarına yönelik ithalat kısıtlamaları ya da lisans gerekliliklerini kaldırmayı taahhüt etti.

Ayrıca Bangladeş, işçi haklarının korunması, çevrenin yüksek düzeyde korunması ve çevre mevzuatının etkin biçimde uygulanması, fikri mülkiyetin korunması ve uygulanmasına ilişkin güçlü standartların benimsenmesi ile yolsuzlukla mücadele mevzuatının güçlendirilmesi ve etkin biçimde uygulanması konularında da taahhütte bulundu.

Öte yandan iki ülke arasında uçak alımı, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ABD tarım ürünü alımı ve 15 yıl içinde 15 milyar dolarlık enerji alımına ilişkin ticari faaliyetlerin de gündemde olduğu kaydedildi.

ABD ve Bangladeş'in kendi iç prosedürlerine uygun olarak Karşılıklı Ticaret Anlaşması'nı kısa sürede nihai hale getirmeyi ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce gerekli iç hukuki işlemleri tamamlamayı hedefledikleri belirtildi.

ABD yönetimi, 2 Nisan 2025'te yapılan açıklamada Bangladeş'ten ithal edilen ürünlere yüzde 37 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Karşılıklı tarife oranlarında 31 Temmuz 2025'te yapılan değişiklikle ülkeye yönelik tarife oranı yüzde 20'ye düşürülmüştü.

Kaynak: AA

Bangladeş, Politika, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

