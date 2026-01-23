ABD Bütçe Tasarıları Onaylandı - Son Dakika
Ekonomi

ABD Bütçe Tasarıları Onaylandı

23.01.2026 02:21
Temsilciler Meclisi, çeşitli bakanlıklara 1,2 trilyon dolar finansman sağlayan tasarıları kabul etti.

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak bütçe tasarılarını kabul etti.

ABD'de federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar finansman sağlayan geçici bütçenin süresinin dolmasına kısa bir süre kala Temsilciler Meclisi'nde 4 tasarı oylamaya sunuldu.

İç Güvenlik Bakanlığına finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı 207'ye karşı 220 oyla kabul edilirken, diğer bakanlıklara yönelik harcamaları içeren bütçe tasarıları 88'e karşı 341 oyla onaylandı.

Savunma, Çalışma, Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Eğitim, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim ile İç Güvenlik bakanlıklarına finansman sağlayacak bütçe tasarılarının toplam büyüklüğünün yaklaşık 1,2 trilyon dolar olduğu kaydedildi.

Bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak bütçe tasarılarının burada da kabul edilmesi halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Söz konusu tasarıların 30 Ocak'a kadar yasalaşmasıyla ABD'de federal hükümetin kısmi olarak kapanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Ekonomi ABD Bütçe Tasarıları Onaylandı - Son Dakika

