ABD'de drift yapmaya çalışan 18 yaşındaki sürücü akaryakıt pompasını patlattı - Son Dakika
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ABD'de drift yapmaya çalışan 18 yaşındaki sürücü akaryakıt pompasını patlattı

08.12.2022 09:55

ABD'nin New York eyaletinde yaşanan olayda bir sürücü, drift yapmak isterken kontrolü kaybederek akaryakıt pompasına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yakıt pompası bir anda alev aldı. Olay yerinden kaçan 18 yaşındaki sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Rochester ilçesi yakınlarında bir sürücü, akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışırken kontrolü kaybederek akaryakıt pompasına çarptı.

YAKIT POMPASI BİR ANDA ALEV ALDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çarpmanın etkisiyle yakıt pompasının bir anda alev aldığı ve sonrasında sürücünün kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

18 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre tanık ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen 18 yaşındaki Ryan Odell, Utah eyaletine bağlı Ogden şehrinde yakalandı. Suçunu kabul eden genç, suç mahallini terk etme ve suç teşkil eden davranışlarda bulunma gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa ABD'de drift yapmaya çalışan 18 yaşındaki sürücü akaryakıt pompasını patlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de drift yapmaya çalışan 18 yaşındaki sürücü akaryakıt pompasını patlattı - Son Dakika
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