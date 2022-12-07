Polis tarafından yapılan açıklamaya göre tanık ifadeleri ve güvenlik kameralarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen 18 yaşındaki Ryan Odell, Utah eyaletine bağlı Ogden şehrinde yakalandı. Suçunu kabul eden genç, suç mahallini terk etme ve suç teşkil eden davranışlarda bulunma gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › ABD'de drift yapmaya çalışan 18 yaşındaki sürücü akaryakıt pompasını patlattı - Son Dakika

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