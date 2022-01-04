ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika

NEW ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı günlük bazda 1 milyon eşiğini aştı.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 oldu.

Günlük düzeyde söz konusu bu büyük artışın, yeni yıl tatili nedeniyle hafta sonu geciken raporlamalardan kaynaklanmış olabileceğine de dikkat çekildi.

Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 480 bin 273 olarak kayıtlara geçerken günlük ölümlerin de 1200 civarında olduğu bildirildi.

Geçen yıl ocak ayında Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı 3 binin üzerinde seyretmişti.

Hastaneye yatış sayısı dün 103 bini geçti

Ülke genelinde virüs nedeniyle hastaneye yatışlarda da artış gözlenirken Washington Post gazetesinin derlediği verilere göre dün bu rakam 103 bini aştı.

Özellikle Florida, Georgia, Louisiana ve Mississippi gibi güney doğu eyaletlerinde Noel tatilinin başladığı 24 Aralık 2021'den bu yana hastaneye yatışlarda büyük artış yaşandığına dikkat çekildi.

ABD Sağlık Bakanlığının son 7 gün verilerine göre de ülke genelinde hastaneye yatışlarda bir önceki haftaya göre yüzde 32 artış olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, Omicron'a bağlı hastaneye yatışlarda, eylülde Delta varyantına bağlı hastaneye yatışlardaki seviyeye ulaşıldığı, ancak geçen kış tavan yapan 137 bin rakamının altında olduğuna işaret edildi.

Bugün 1200 uçuş iptal edildi

Öte yandan Noel tatilinden bu yana devam eden uçak seferlerindeki iptal ve ertelemeler bugün de sürdü.

Uçuş verilerini derleyen "FlightAware" sitesine göre, ABD'de bugün çoğu Southwest, JetBlue ve Alaska havayollarına ait 1200'den fazla uçuş iptal edildi.

Ülkenin bazı kesimlerindeki olumsuz hava şartlarının yanı sıra özellikle hava yolu şirketi çalışanlarının Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanması sonucu ortaya çıkan personel eksikliği nedeniyle iptal veya ertelemelerin yaşandığını kaydedilmişti.

Noel tatilinin başlangıcından bu yana ABD'de yaklaşık 20 bin uçuşun yapılamadığı belirtiliyor.