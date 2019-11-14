Son Dakika Haberleri: ABD'de ölü bulunan Türk mühendis memleketine gönderildi
Son Dakika Güncel ABD'de ölü bulunan Türk mühendis memleketine gönderildi

ABD'de ölü bulunan Türk mühendis memleketine gönderildi

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya'nın cenazesi memleketi Karabük'e gönderildi.

ABD'de ölü bulunan Türk mühendis memleketine gönderildi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde ölü bulunan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya'nın cenazesi memleketi Karabük'e gönderildi.

Boston kentinde yaşayan bilgisayar mühendisi Mehmet Akif Çetinkaya (30), önceki gece saatlerinde evine yaklaşık 3 mil uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu. Çevredekilerin yetkililere haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri şahsın Türk vatandaşı olduğunu ve 6 yıldır Boston'da yaşadığını belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Çetinkaya'nın öğretmen olan babası ABD'ye gelirken, yetkililer gencin ölüm nedeni ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü açıklandı.

Mehmet Akif Çetinkaya'nın cenazesi Türkiye'ye nakletmek üzere Boston kentinden New York'a getirildi. Gencin cenaze namazı Brooklyn Eyüp Sultan Camii'nde bugün öğle namazını müteakip kılındı. Namazın ardından genci cenazesi Türk Hava Yollarının tarifeli uçağı ile İstanbul'a gönderildi. Cenazenin İstanbul'dan memleketi Karabük'ün Bulak köyüne gönderileceği ve Cumartesi günü toprağa verileceği belirtildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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