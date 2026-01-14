ABD'de ÜFE Beklentileri Aştı - Son Dakika
Ekonomi

14.01.2026 17:21
Kasım 2025'te ÜFE, yıllık bazda %3 artarak piyasa beklentilerini aştı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel seyrederken, yıllık bazda yüzde 3 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, kasım 2025'e ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel artış kaydeden ÜFE, geçen yıl ekimde aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

ÜFE geçen yıl kasımda yıllık bazda ise yüzde 3 yükseldi.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönündeydi. ÜFE, geçen yıl ekimde yüzde 2,8 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise geçen yıl kasımda aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, geçen yıl ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
