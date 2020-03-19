ABD'den Afganistan'da bin 500 personele karantina - Son Dakika

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Afganistan'daki kuvvetlerinin bulunduğu üslerde hareket ve intikalleri sınırlandırırken, son haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 civarındaki askeri ve sivil personeli karantina altına aldığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral Scott Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Afgan kuvvetlerine verdikleri taktiksel danışma ve destek çabalarını teknolojik yöntemlerle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Miller, "Ayrıca, üslerimizdeki durumu da yeniden ayarladık. Üslerimize giriş çıkışları zorunlu personelle sınırlı tuttuk." ifadesini kullandı.

Sahadaki askeri intikal ve hareket konusunda da değişiklikler yaptıklarını belirten Miller, şunları kaydetti:

"Kuvvetin sağlığını idame ettirmek için Kararlı Destek Operasyonu kapsamındaki sahaya yeni kuvvet intikalini geçici olarak durdurmak için gerekli ayarlamaları yaptık. NATO Genel Merkezi ve kuvvet sağlayan müttefik ülkelerin desteğiyle Kararlı Destek Operasyonu Komutanlığı sevkiyat öncesi tarama çalışmalarına başladı."

Bin 500 personele karantina

Grip ve benzeri belirtiler gösteren personelin karantina altına alınacağını vurgulayan Orgeneral Miller, "Farklı milletlerden bölgeye son bir haftada intikal etmiş bin 500 civarında askeri ve sivil personel, intikal yerlerine gönderilmeden şu anda tarama merkezlerinde kalıyor." ifadesini kullandı.