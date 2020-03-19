ABD'den Afganistan'da bin 500 personele karantina - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'den Afganistan'da bin 500 personele karantina - Son Dakika

ABD'den Afganistan'da bin 500 personele karantina

6 saat önce

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Afganistan'daki kuvvetlerinin bulunduğu üslerde hareket ve intikalleri sınırlandırırken, son haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 civarındaki askeri ve sivil personeli karantina altına aldığını açıkladı.

ABD'den Afganistan'da bin 500 personele karantina, System.String[]

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Afganistan'daki kuvvetlerinin bulunduğu üslerde hareket ve intikalleri sınırlandırırken, son haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 civarındaki askeri ve sivil personeli karantina altına aldığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyonu Komutanı Orgeneral Scott Miller, yaptığı yazılı açıklamada, Afgan kuvvetlerine verdikleri taktiksel danışma ve destek çabalarını teknolojik yöntemlerle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Miller, "Ayrıca, üslerimizdeki durumu da yeniden ayarladık. Üslerimize giriş çıkışları zorunlu personelle sınırlı tuttuk." ifadesini kullandı.

Sahadaki askeri intikal ve hareket konusunda da değişiklikler yaptıklarını belirten Miller, şunları kaydetti:

"Kuvvetin sağlığını idame ettirmek için Kararlı Destek Operasyonu kapsamındaki sahaya yeni kuvvet intikalini geçici olarak durdurmak için gerekli ayarlamaları yaptık. NATO Genel Merkezi ve kuvvet sağlayan müttefik ülkelerin desteğiyle Kararlı Destek Operasyonu Komutanlığı sevkiyat öncesi tarama çalışmalarına başladı."

Bin 500 personele karantina

Grip ve benzeri belirtiler gösteren personelin karantina altına alınacağını vurgulayan Orgeneral Miller, "Farklı milletlerden bölgeye son bir haftada intikal etmiş bin 500 civarında askeri ve sivil personel, intikal yerlerine gönderilmeden şu anda tarama merkezlerinde kalıyor." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Miller, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:08 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yapılan araştırmaya göre Kovid-19 havada 3 saate kadar yaşayabiliyor
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Gonca Vuslateri'den olay yaratan tweet! MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı         
23:20
Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı Karantinadan kaçıp ülkesine dönmek isteyen Higuain, havalimanında yakalandı         
19:32
İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var İsmail Saymaz'dan karantina açıklaması: Programa katıldığımız Ender Saraç var         
17:00
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu         
17:00
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı         
16:32
İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü İran'da 3 yaşındaki çocukta koronavirüs görüldü         
16:18
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalanan sevgilisi hamile olduğunu duyurdu         
15:12
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları Çanakkale Deniz Zaferi nasıl kazanıldığını gözler önüne seren, tüyleri diken diken ettiren arşiv fotoğrafları         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 01:49:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'den Afganistan'da bin 500 personele karantina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]