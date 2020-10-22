ABD'den Arakanlı mültecilere 200 milyon dolar ilave yardım - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin 2020 mali yılında Arakanlı Müslüman mülteciler için 200 milyon dolar yeni insani yardım yapacağını duyurdu.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, ABD, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komitesi'nin "Arakanlı Mültecilere Uluslararası Desteği Sürdürme" konferansı düzenlediğini açıkladı.

Pompeo, ülkesinin Arakanlı mülteciler için 200 milyon dolar ilave insani yardım yapacağını bildirdi.

Arakanlı Müslümanlar'a etnik temizlik

Myanmar'da 1982'de kabul edilen yasayla vatandaşlık haklarını kaybeden Arakanlı Müslümanlar, "devletsiz" sayılıyor.

Halihazırda 135 ayrı etnik grubun resmi olarak tanındığı Myanmar'da, radikal milliyetçi Budistler, Arakanlı Müslümanlar'ın tanınmasına karşı çıkıyor.

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlar'a yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.