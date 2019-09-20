Son Dakika Haberleri: ABD'den İran'a karşı uluslararası koalisyon
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ABD'den İran'a karşı uluslararası koalisyon

58 dakika önce

ABD, İran'a karşı uluslararası koalisyon önerdi ve barışçıl bir çözüm istediklerini bildirdi. Tahran ise sürekli barış önerilerini getiren tarafın kendisi olduğunu söyleyerek buna yanıt verdi.

ABD'den İran'a karşı uluslararası koalisyon, System.String[]

Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine yapılan saldırılar sonrası İran'a karşı uluslararası koalisyon öneren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) barışçıl bir çözüm istediklerini açıkladı. Tahran ise barış önerilerini getiren tarafın kendisi olduğunu yanıtını verdi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasından sorumlu tuttukları İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını söyledi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:45 
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