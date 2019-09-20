ABD'den İran'a karşı uluslararası koalisyon
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ABD, İran'a karşı uluslararası koalisyon önerdi ve barışçıl bir çözüm istediklerini bildirdi. Tahran ise sürekli barış önerilerini getiren tarafın kendisi olduğunu söyleyerek buna yanıt verdi.
Suudi Arabistan'da petrol rafinerisine yapılan saldırılar sonrası İran'a karşı uluslararası koalisyon öneren Amerika Birleşik Devletleri (ABD) barışçıl bir çözüm istediklerini açıkladı. Tahran ise barış önerilerini getiren tarafın kendisi olduğunu yanıtını verdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasından sorumlu tuttukları İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:45
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