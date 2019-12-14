ABD'den Lübnanlı iki iş insanı ve bazı şirketlere

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hizbullah'ı finanse ettiği gerekçesiyle Lübnanlı 2 iş insanı ve bazı şirketleri yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Pompeo, karara ilişkin yaptığı açıklamada, Nazım Ahmad ve Salih Assi adlı Lübnanlı iş insanlarının Hizbullah'a yardımın yanı sıra yolsuzluk, vergi kaçırma ve para aklama gibi bir çok yasa dışı aktivitelerde bulunduğunu belirtti.

Pompeo, "ABD olarak Lübnan halkının yolsuzluğun bitirilmesi talebine büyük destek veriyor, yolsuzlukla mücadele ve terörizm finansmanını durdurma çalışmalarımızı hızlandırdığımızı açıklıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmad ve Assi'nin uzun yıllar Hizbullah'a para tedarik edebilmek için yasa dışı işlerde bulunduğunu öne süren Pompeo, Hizbullah'ın ABD tarafından uygulanan yaptırımlar sayesinde kendini finanse etme gücü kalmadığı gibi Lübnan ve halkının çıkarlarını görmezden geldiğini savundu.

Pompeo, şunları kaydetti:

"Hizbullah'ın, Lübnan ve Orta Doğu'da istikrarı tehdit etmesine karşı elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz. Gün geçtikçe daha fazla ülke Hizbullah'ı terör örgütü olarak tanımaya başladı. Ahmad ve Assi ile bu isimlere bağlı şirketlere uyguladığımız yaptırım, Hizbullah'a yönelik finansal ağlarını çökertmek ve grup üzerindeki baskıyı artırmak amaçlı atılan adımlardan biridir."