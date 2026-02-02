ABD Gemi Eilat\'tan Ayrıldı

ABD'nin İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı'na demirleyen askeri gemisinin bölgeden ayrıldığı bildirildi.
ABD ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 30 Ocak'ta Eilat Limanı'na demirleyen donanmaya ait 'Delbert D. Black' isimli füze destroyer gemisinin dün Eilat'tan ayrıldığı belirtildi. Delbert D. Black'ın yeni rotasına ilişkin bilgi verilmedi.
