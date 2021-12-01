ABD hava yolu şirketlerinden Güney Afrika ülkelerinden yolcuların bilgilerini talep ediyor - Son Dakika

NEW ABD yönetiminin, Afrika'nın güneyinde görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının yayılmasını önlemek amacıyla hava yolu şirketlerinden bu kıtadaki bazı ülkelerden gelecek yolcuların iletişim bilgilerini istediği duyuruldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Amerikan CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, hava yolu şirketlerinden varyantın ortaya çıktığı Afrika'nın güneyindeki ülkelerden ABD'ye seyahat edecek yolcuların isim ve iletişim bilgilerinin talep edildiğini doğruladı.

Açıklamada, CDC'nin Botsvana, Esvatini, Güney Afrika, Lesotho, Malavi, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den yolcuların, uçuşlarından önceki 14 gün içinde isimlerinin ve iletişim bilgilerinin bildirilmesinin istendiği belirtildi.

En büyük üç Amerikan hava yolu şirketi olan American, Delta ve United Havayolları; CNN'e CDC'nin talimatını uygulayacaklarını bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron hakkında yaptığı yazılı açıklamada, bu varyanta karşı bir an önce harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizmiş, 27 Kasım'dan itibaren Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

Söz konusu düzenleme nedeniyle ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemiyordu.