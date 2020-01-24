ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi? - Son Dakika Dünya

ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi?

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Dünya Ekonomik Forum'unda iklim aktivisti Greta Thunberg'in konuşmasını hedef alarak "O kim oluyor, baş ekonomist mi?" diye eleştiride bulundu, Thunberg Twitter hesabından bu sözlere cevap verdi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin Davos'ta Greta Thunberg'e seslendi: O kim oluyor, baş ekonomist mi?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Dünya Ekonomik Forum'unda iklim aktivisti Greta Thunberg'in konuşmasını hedef alarak "O kim oluyor, baş ekonomist mi?" diye eleştiride bulundu, Thunberg Twitter hesabından bu sözlere cevap verdi.


İsviçre'nin Davos kentinde devam eden zirvedeki bir basın açıklamasında bulunan ABD'li bakan, 17 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in fosil yakıtların azaltılmasıyla ilgili şirket ve hükümetlere seslendiği konuşmayı eleştirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Steven Mnuchin, Greta Thunberg, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:09 
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