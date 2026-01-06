ABD Hizmet PMI Aralık'ta 52,5'e Düştü

ABD'de hizmet sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen yıl aralıkta 52,5'e geriledi.

S&P Global, ABD'nin Aralık 2025'e ilişkin hizmet ve bileşik PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede hizmet sektörü PMI verisi, geçen yıl aralıkta 1,6 puan azalarak 52,5 değerine indi.

Bu dönemdeki düşüşe rağmen hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endekse dair öncü veri 52,9 olarak açıklanmıştı. Aşağı yönlü revize edilen hizmet sektörü PMI, kasımda 54,1 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aralıkta aylık bazda 1,5 puan azalışla 52,7 değerine düştü.

Söz konusu endeks, kasımda 54,2 değerini almıştı.

Aşağı yönlü revize edilen endekse dair öncü veri 53 olarak açıklanmıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.