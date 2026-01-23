ABD İmalat PMI Ocakta 51,9'a Yükseldi

NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta beklentilere paralel olarak 51,9 değerine çıktı.

S&P Global, ABD'nin ocak ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, ocakta geçen aya kıyasla 0,1 puan artışla 51,9 değerine yükseldi.

Piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen endeks, imalat sektöründeki genişlemeye işaret etti. Endeks, geçen yıl aralıkta 51,8 değerini almıştı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin altında kaldı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ocakta aylık bazda değişim göstermeyerek 52,5 değerini aldı.

Bu dönemde beklentilerin altında kalsa da hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeksin 52,9 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ocakta aylık bazda 0,1 puan artışla 52,8 değerine yükseldi.

Bileşik PMI, geçen yıl aralıkta 52,7 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.