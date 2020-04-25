ABD'li profesörden "Ermeniler yaptıkları kanlı saldırıları konuşmuyor" eleştirisi - Son Dakika
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ABD'li profesörden "Ermeniler yaptıkları kanlı saldırıları konuşmuyor" eleştirisi

37 dakika önce

Amerikalı Profesör Michael Gunter, "Ermeni çeteleri, 1915 olaylarından çok önce katliama varan isyanlar düzenledi ancak Ermeniler, kendilerinin masum olduğu imajına zarar vermemek için yaptıkları kanlı saldırıları konuşmuyor.

ABD'li profesörden

Amerikalı Profesör Michael Gunter, "Ermeni çeteleri, 1915 olaylarından çok önce katliama varan isyanlar düzenledi ancak Ermeniler, kendilerinin masum olduğu imajına zarar vermemek için yaptıkları kanlı saldırıları konuşmuyor." dedi.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen "Asırlık Ermeni Yalanı ve Siyasi Süreci" paneline video konferans yoluyla katılan Orta Doğu uzmanı Gunter, 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gunter, 1915 olaylarının her iki taraf açısından da acılarla dolu olduğunu ve birçok Ermeninin bu süreçte hayatını kaybettiğini belirterek, "Buna rağmen yaşananlar Ermeni Soykırımı olarak nitelendirilemez. Süreç öncesinde birçok Türk, Ermeni çeteler tarafından katledildi." ifadelerini kullandı.

Ermeni çetelerinin, savaşlardan yorgun düşen Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu zorlu durumu fırsat olarak gördüğünü ve Birinci Dünya Savaşı'ndan en az 50 yıl önce Osmanlı Devleti'ne karşı saldırılar düzenlediğini belirten Gunter, buna atfen Ermeni çeteler tarafından 21 Temmuz 1905 günü Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in hedef alındığı "Yıldız Suikastı" olarak da bilinen bombalı saldırıyı hatırlattı.

Gunter, "Haliyle Ermeni çeteler, 1915 olaylarından çok daha önce katliama varan isyanlar düzenlemeye başladı ve bunun neticesinde Osmanlı Devleti tarafından sürgün edildi. Evet yaşananlar üzüntü verici ve Osmanlı yönetiminin tutumu tartışılabilir ancak Ermeniler, kendilerinin masum olduğu imajına zarar vermemek için yaptıkları kanlı saldırıları konuşmuyor." dedi.

"Ermenilere ya yüzde yüz katılacaksınız ya da konuşmayacaksınız"

Öte yandan, günümüzde 1915 olaylarının birçok ülke tarafından siyasi bir araç olarak kullanıldığına dikkati çeken Gunter, Türk tarafının, olayların tarihçiler ve ilgili uzmanlar tarafından derin bir şekilde incelenmesi yönünde açıktan çağrılarda bulunduğunu ancak Ermeni tarafının bu çağrılara yanıt vermemesinin dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Gunter, konuya dair yaptığı araştırmalar sırasında da Türk ve Ermeni taraflarla görüştüğünü ve Türklerin konunun incelenmesine açık olduğu kadar Ermenilerin zıt tavırlar sergilediğini belirtti.

Gunter, şu ifadeleri kullandı:

"Türkler bu konunun incelenmesini istiyor ancak Ermeniler araştırmaya açık değil. Yani ya Ermenilerin söylemlerine yüzde yüz katılacaksınız ya da konuşmayacaksınız. Bunun bilimsel ve mantıklı bir tutum olduğunu düşünmüyorum. Olayların üzerinden 100 yıl geçmişken Birinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına, tehditlerle değil, akıllı bir bilimsel analizle bu konunun üstüne gidilmelidir."

ABD Başkanı Donald Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın açıklamasına, "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Masum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 07:18 Kaynak: AA

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