Son Dakika Haberleri: ABD'nin kararının ardından Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine ziyaret
Son Dakika Güncel ABD'nin kararının ardından Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine ziyaret - Son Dakika

ABD'nin kararının ardından Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine ziyaret

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yasa dışı Gush Etzion Yahudi yerleşim birimini ziyareti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin tartışmalara neden olan kararının ardından işgal altındaki Batı...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yasa dışı Gush Etzion Yahudi yerleşim birimini ziyareti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamaları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin tartışmalara neden olan kararının ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan yasa dışı Gush Etzion Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

Gush Etzion'da incelemelerde bulunan Netanyahu, burada yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmeme kararından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir kez daha teşekkür etti.

Trump yönetiminin aldığı kararın İsrail açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Netanyahu, "Bugün İsrail için çok önemli. Bu kazanım (ABD'nin kararı) nesiller boyu sürecek." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Karar, İsrail'de sevinçle karşılanırken, Filistin yönetimi ise ABD'ye tepki göstermişti.

ABD'nin kararının ardından Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:53 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar alay konusu oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak ABD'den bir S-400 açıklaması daha: Hâlâ Türkiye'nin S-400 konuşlandırmaktan vazgeçmesini umuyoruz Julian Assange hakkında İsveç'te açılan istismar soruşturması kapatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:07:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'nin kararının ardından Netanyahu'dan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]