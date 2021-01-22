ABD'nin terör listesine aldığı Husilerin ikinci adamı Hakim, Sana'nın ele geçirilmesinde etkin rol oynadı - Son Dakika

ABD'nin terör listesine aldığı Husilerin ikinci adamı Hakim, Sana'nın ele geçirilmesinde etkin rol oynadı

22.01.2021 15:01
ABD'nin terör listesine aldığı Husilerin ikinci adamı Hakim, Sana'nın ele geçirilmesinde etkin rol oynadı, System.String[]

ABD'nin ambargo uygulamak için "uluslararası teröristler" listesine dahil ettiği üç üst düzey Husi yöneticisinden Abdullah Yahya el-Hakim, Yemen'de savaşın başladığı 2014'ten bu yana oynadığı etkin askeri rolle ön plana çıkıyor.

ABD'nin ambargo uygulamak için "uluslararası teröristler" listesine dahil ettiği üç üst düzey Husi yöneticisinden Abdullah Yahya el-Hakim, Yemen'de savaşın başladığı 2014'ten bu yana oynadığı etkin askeri rolle ön plana çıkıyor.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husileri "yabancı terör örgütü" ilan etme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Pompeo ayrıca örgütün üç yöneticisinin de "uluslararası teröristler" listesine alınacağını aktarmıştı.

Pompeo'nun açıkladığı 3 isim arasında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ve kardeşi Abdulhalik el-Husi ile örgüt içindeki askeri rolüyle öne çıkan Abdullah Yahya el-Hakim de yer aldı.

Hakim, Yemen'de yıllardır devam eden ve büyük insanlık dramına sebep olan kanlı savaşın taraflarından Husilerin iki numaralı ismi ve İstihbarat Başkanı olarak biliniyor.

Doğumu ve gençliği

Kod adı "Ebu Ali" olan Hakim, Husi lideri Abdulmelik el-Husi'nin de doğum yeri olan Sade kentinin Dahyan bölgesinde 1980'li yıllarda dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğretimini Dahyan'da tamamlayan Hakim, bölgedeki Bilim Enstitüsünden lise diplomasını aldı.

Hakim, 2004'te dönemin Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'e bağlı güçler ile Husiler arasında sıcak çatışmaların patlak vermesi üzerine o zamanki Husi lideri Hüseyin el-Husi'nin (şimdiki liderin kardeşi) yanında yer aldı.

Salih'e bağlı güçler kısa sürede Husilerin üstesinden gelerek, Hüseyin el-Husi'yi öldürdü ve grubun çoğu savaşçısını esir etti.

Abdullah Yahya el-Hakim, başkent Sana'daki kriminal suçları soruşturma hapishanesine teslim edildi, ancak bazı basın kaynaklarına göre, bir ay sonra ailesinin kendisini ziyareti akabinde buradan kadın kılığına girerek kaçmayı başardı.

Selefilerle mücadele

Yemen'in Sade kentinde Suudi Arabistan destekli bir selefi grubu Ekim 2013'te kentten çıkaran bir operasyona imza atmasıyla Hakim'in ünü tüm Yemen'e yayıldı.

Sade kentinin Demmac bölgesinde, iki taraf arasında yaklaşık 3 ay süren ve yüzlerce kişinin ölmesine ya da yaralanmasına yol açan çatışmalarda Husi silahlı milisleri Hakim liderliğinde selefi "Daru'l Hadis" grubunu ablukaya alarak bu gruba boyun eğdirdi.

Husiler ile selefi grup arasında Yemen hükümeti gözetiminde yapılan anlaşmayla Sade kentinde 30 yıl boyunca selefi varlığı sona erdirilirken, anlaşma gereğince 15 Ocak 2014'te 12 binden fazla selefi kentten ayrıldı.

Umran kentinin düşüşü

Abdullah Yahya el-Hakim, 2014'ün temmuz ayının başında, Husilerin, başkent Sana'nın 50 kilometre kuzeyindeki Umran kentine yaptığı geniş çaplı saldırıyı yönetti.

Aynı ayın 8'inde Husiler, şehri ve 10. Zırhlı Tugay Komutanlığı karargahını ele geçirdi.

Dönemin Yemen Savunma Bakanı Muhammed Nasır Ahmed, 26 Temmuz'da, başkent Sana'nın kuzeyindeki Hemdan bölgesinde Hakim ile gerilimin sona erdirilmesini görüştü. Savunma Bakanı'nın bu görüşmesi, vatana ihanet suçlamalarına varan büyük bir eleştiri dalgasına sebep oldu.

Umran kentindeki çatışmalar sırasında Hakim'in öldürüldüğüne dair söylentiler yayılmaya başlamıştı ki "Ebu Ali" yine savaş meydanında boy gösterdi. Bu durum Hakim'e halk arasında "efsanevi kişilik" unvanını kazandırdı.

Sana kentinin ele geçirilmesi

Hakim, öncelikle Eylül 2014'te Sana'da olmak üzere Yemen'in birçok şehrinde kontrolün ele geçirilmesinde saha komutanı göreviyle etkin rol oynadı.

Başkent Sana'nın alınmasıyla İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından desteklenen Yemen hükümet güçlerine karşı Mart 2015'ten beri devam eden yoğun bir savaşa girişti.

BM Güvenlik Konseyi, Yemen'in güvenliğini, istikrarını ve barış ortamını tehdit ettikleri gerekçesiyle 7 Kasım 2014'te Abdullah Yahya el-Hakim, Abdulhalik el-Husi ve Ali Abdullah Salih'e seyahat yasağı getirerek ambargo uyguladı, bu kişilerin mal varlıklarını dondurdu.

Salih es-Sammad liderliğindeki Husi Yüksek Siyasi Konseyi 20 Ağustos 2017'de, Hakim'i Husi hükümetindeki Savunma Bakanlığına bağlı İstihbarat Heyeti Başkanı olarak atadı. Bu atama Husilerin o dönemki müttefiki ve Konseyde temsil yetkisi bulunan Yemen'in eski lideri Ali Abdullah Salih'in itirazına rağmen gerçekleştirildi.

Ali Abdullah Salih'in öldürülmesi

Arap Koalisyonu, 5 Kasım 2017'de Hakim'i "40 Husi terörist" listesinde 5. sıraya koydu ve tutuklanmasını sağlayacak bilgiyi koalisyon güçlerine ulaştırana da 20 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Husiler içinde İstihbarat Başkanı olduktan sonra Hakim, 3 yıllık ittifakın bozulması üzerine Salih'e bağlı unsurlara karşı Aralık 2017'de şiddetli çatışmalara girdi.

Salih'in öldürülmesinden bir gün önce 3 Aralık'ta Hakim, Sana'nın merkezinde kabile liderlerine hitap etti. Kabile reislerinden Salih'i savaşı durdurmaya ikna etmelerini isteyen Hakim, "Ona (Salih'e) haber verin evinde kalsın. Biz onu himaye edeceğiz, ancak savaşmaya devam ederse ona hayatı haram edeceğiz." diye konuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Salih, 4 Aralık 2017'de Sana'dan güneydeki Senhan ilçesine giderken yolda Husiler tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü.

Sana'nın ele geçirilmesinde etkin rol oynayan ve Salih'in öldürülmesinde de parmağı bulunan Hakim, ilerleyen süreçte Husilerin iki numaralı ismi olarak anılmaya başladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ankara, Terör, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'nin terör listesine aldığı Husilerin ikinci adamı Hakim, Sana'nın ele geçirilmesinde etkin rol oynadı - Son Dakika


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