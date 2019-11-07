Son Dakika Haberleri: ABD ve Çin anlaşmaya imzalayacak yeri henüz belirleyemedi
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ABD ve Çin anlaşmaya imzalayacak yeri henüz belirleyemedi

7 saat önce

ABD ve Çin, Alaska'dan Yunanistan'a kadar uzanan öneriler gelmesine karşın, bu ay içinde bir "birinci aşama" ticaret anlaşmasına imzayı atacakları yeri henüz belirleyemedi.

ABD ve Çin anlaşmaya imzalayacak yeri henüz belirleyemedi, System.String[]

ABD ve Çin, Alaska'dan Yunanistan'a kadar uzanan öneriler gelmesine karşın, bu ay içinde bir "birinci aşama" ticaret anlaşmasına imzayı atacakları yeri henüz belirleyemedi.

ABD Başkanı Donald Trump kendisinin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in anlaşmayı Xi'nin tarihi bağlarının olduğu Iowa eyaletinde imzalayabileceklerini söyledi. Çinli bir yetkili ise Beijing'in Xi'nin Pazar günü ziyaret edeceği Yunanistan'da buluşma fikrini gündeme getirdiğini söyledi.

ABD'li birden fazla kaynak, anlaşmanın Yunanistan'da imzalanmasının olası olmadığını söyledi. Yunanistan hükümeti yetkilileri de Xi'nin ziyareti sırasında böyle bir tören düzenlenmesi için bir talep olmadığını belirtti.

ABD'li kaynaklar, Yunanistan yerine iki tarafın Hawaii ya da Alaska gibi ortak bir noktada buluşabileceğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada "Alaska önerildi, Hawaii önerildi. Eminim ki Çinlilerin Çin'de önerileri olacaktır. Tüm görüşmelerdeki en kolay kısım bu olmalıydı" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Yunanistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:13 Kaynak: DHA
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