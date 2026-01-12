ABD Vize İptallerinde Keskin Artış

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılına göre yüzde 150'lik bir artışla geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin vizenin iptal edildiğini duyurarak, vize sahiplerinin yasalara uyumunun takip edileceği "Sürekli İnceleme Merkezi" kurulduğunu açıkladı.

ABD, geçtiğimiz yıl iptal edilen vizeler hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılına göre yüzde 150'lik bir artışla geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 bin vizenin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık, vize iptallerinin saldırı, hırsızlık, alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanma gibi çeşitli suçlardan "yargılanan veya mahkum edilen" yabancı uyrukluları hedef aldığını belirtti. Vize sahiplerinin ABD yasalarına uyumunun takip edileceği bir "Sürekli İnceleme Merkezi"nin oluşturulduğunu duyuran Bakanlık, "Trump yönetimi ABD'yi her zaman ön planda tutmaya ve kamu güvenliğine veya ulusal güvenliğe risk oluşturan yabancı uyruklulardan ulusumuzu korumaya devam edecektir" dedi. - WASHINGTON