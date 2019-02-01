Abdi İpekçi, Ölümünün 40. Yılında Mezarı Başında Anıldı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Karısına Şiddet Uygulayan Koca, Yatak Odasındaki Özel Görüntülerini de Çekip Tehdit Etti

2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu