Ablasının Bağışı ile Hayata Döndü

Karaciğer yetmezliği bulunan 42 yaşındaki Orhan Kansu, Adana'da ablasından yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde yaşayan Kansu, ablasını ziyaret etmek için geldiği Mersin'de halsizlik, karında şişlik ve vücutta sararma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde Kansu'ya 23 Aralık 2025'te siroz tanısı konuldu.

Durumunun kötü olması nedeniyle hastaneye yatırılan Kansu'ya bir süre ilaç tedavisi uygulandı.

Kansu'nun durumunda yeterli iyileşme sağlanamaması üzerine acil nakil olmasına karar verildi.

Nakil için 3 Ocak'ta Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kansu için 50 yaşındaki ablası Eda Dumani bağışçı olmak istedi.

Yapılan tetkiklerde doku ve kan uyumunun tespit edilmesi üzerine Kansu, ablasından gerçekleştirilen nakille sağlığına kavuştu.

"Ablam sağ olsun bana canından can verdi"

Orhan Kansu, AA muhabirine, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ablası sayesinde şu an kendini çok iyi hissettiğini anlatan Kansu, şöyle konuştu:

"Ablam sağ olsun bana canından can verdi. Bu zor günleri yaşamamaları için kimseye alkol kullanmalarını tavsiye etmem. Düzenli bir hayatları ve beslenmeleri olsun, alkolden, sigaradan uzak dursunlar. Birinci tetikleyici alkol, onu çıkarırlarsa inanın bana çok daha mutlu günleri olur. Ben bunun dersini çıkardım."

Abla Eda Dumani de kardeşinin yeniden hayata tutunmasına vesile olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Hastanenin Organ Nakli Mesul Müdürü Genel Cerrahi Uzmanı Sefa Özyazıcı da organ naklinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Hastanın ve donörünün sağlık durumunun iyi olduğunu anlatan Özyazıcı, şöyle devam etti:

"Donörümüzü taburcu ettik, hastamızı da biraz daha misafir ettikten sonra taburcu edeceğiz. Alkol, her organa verdiği zarar gibi özellikle beyne ve karaciğere ciddi zarar vermekte. Alkolden uzak durulmasını tavsiye ediyoruz çünkü alkolün kişiden kişiye farklı olarak kullanımında karaciğerde hasar oluşturduğu ve alkolik siroz olduğu ispatlanmış bir gerçek. Merkezimizdeki hastaların çoğunda, tekrar buna başlayan sayısı çok yok gibi bir şey. Hasta çünkü bunu fark ediyor. Hayatında artık yeni bir defter, sayfa açıldığını, insanların onun için fedakarlık yaptığını görerek, bilerek bir daha aynı hatayı yapmıyor."

Özyazıcı, organ bağışının önemine dikkati çekerek, kadavradan yapılan nakillerin arttırılması gerektiğini belirtti.