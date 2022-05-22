Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar! - Son Dakika
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Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar!

22.05.2022 16:36
Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar!

Netflix, abonelerini elde tutabilmek için hayata geçirdiği özelliklere yenisini ekledi. Yeni içerikler aylar öncesinden izlenebilecek.

Netflix, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin müşteri kaybettiğini açıklamıştı. İkinci çeyrekte 2 milyona yakın kişinin üyeliğini iptal etmiş olabileceği öngörülüyor ve şirket abonelerini elde tutabilmek için şimdiden çeşitli önlemler almaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Netflix kullanıcıları (sadece aboneler değil) yayınlanacak içerikleri önceden izleyebilecekler. ABD'de test edilmeye başlanan yeni erken erişim programının benzeri, Medya Merkezi'nde basın hesabı olan gazetecilere ve editörlere de sunulurken; yakında izleyiciler de bu imkana sahip olacak.

Netflix içeriklerini önceden izleme fırsatı

Erken erişim programına katılmaya davet edilen aboneler, yaklaşık altı aylık bir süre boyunca, Netflix'e eklenecek birçok filmi ve diziyi önceden izleyebilecek. Şirket katılımcılara, izledikleri içerikler hakkındaki düşüncelerini yazabilecekleri bir anket de gönderecek. Fakat bu anketin ne amaçla kullanılacağı henüz bilinmiyor.

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Netflix daha önce de buna benzer adımlar atmıştı. Örneğin ilk kısmı 27 Mayıs'ta, ikinci kısmı 1 Temmuz'da gösterime girecek olan Stranger Things 4'ün ilk 8 dakikasını YouTube kanalında yayınladı. Bunun yanı sıra Love, Death & Robots dizisinin de üçüncü sezon birinci bölümünü ücretsiz bir şekilde paylaştı.

Abone kaybını durduramayan Netflix'ten flaş karar!

Gizlilik sözleşmesi imzalatacak

Sınırlı sayıda aboneyle test edilmeye başlanan yeni erken erişim programı ise, kullanıcılara merakla bekledikleri dizilere veya filmlere önceden erişme fırsatı sunacak. Fakat programa katılmak isteyenlere Netflix tarafından bir gizlilik sözleşmesi imzalatılacağı belirtiliyor. Kabul eden aboneler, içerikleri herkese açık bir mecrada paylaşamayacak.

Resmi verilere göre Netflix'i 100 milyon kişi şifre paylaşımı yoluyla kullanıyor. CEO Reed Hastings, ortak kullanım nedeniyle bazı ülkelerde abone kazanmakta zorlandıklarını belirtti. Maddi olarak zor günler geçiren şirket, geliştirme aşamasında olan bazı projelerini rafa kaldırırken, 150 çalışanını da işten çıkarmak zorunda kaldı.

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Kaynak: Shiftdelete

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