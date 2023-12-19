Süper Lig devi Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı ve devre arasında yollarını ayırmayı planladığı Aboubakar'ın yerine Alman yıldız Timo Werner önerildi. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyu değerlendirmeye aldı.
27 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta sadece 2 gol atarken, Leipzig'in de oyuncunun kendisine gelmesi için kiralanmasına sıcak bakıyor.
Alman yıldız, 2020 yılında Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon euroya transfer olurken, Premier Lig'de isteneni veremeyip geçtiğimiz sezon 20 milyon euro karşılığında eski takımı Leipzig'e dönmüştü.
Son Dakika › Futbol › Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor - Son Dakika