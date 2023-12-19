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Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor - Son Dakika
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Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor

Kadro dışı bıraktığı Aboubakar ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, golcü arayışlarına da başladı. Siyah-beyazlı yönetime menajerler aracılığıyla yıldız futbolcu Timo Werner önerildi. Yönetim, tecrübeli oyuncuyu değerlendirmeye aldı.

19.12.2023 - 11:18,  Güncelleme: 11:41
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Süper Lig devi Beşiktaş'a geçtiğimiz günlerde kadro dışı bıraktığı ve devre arasında yollarını ayırmayı planladığı Aboubakar'ın yerine Alman yıldız Timo Werner önerildi. Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcuyu değerlendirmeye aldı.

KİRALIK OLARAK GELEBİLİR

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta sadece 2 gol atarken, Leipzig'in de oyuncunun kendisine gelmesi için kiralanmasına sıcak bakıyor.

Aboubakar'ı gözden çıkaran Beşiktaş Timo Werner'e formayı giydiriyor
Timo Werner

PREMIER LIG'DE OYNADI

Alman yıldız, 2020 yılında Leipzig'den Chelsea'ye 53 milyon euroya transfer olurken, Premier Lig'de isteneni veremeyip geçtiğimiz sezon 20 milyon euro karşılığında eski takımı Leipzig'e dönmüştü.

Aboubakar\'ı gözden çıkaran Beşiktaş dünya yıldızına formayı giydiriyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol
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Vincent Aboubakar, Timo Werner, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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