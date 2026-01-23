Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna-ABD Müzakereleri Başladı - Son Dakika
Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna-ABD Müzakereleri Başladı

23.01.2026 23:55
BAE'nin Abu Dabi şehrinde Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında müzakerelerin ilk günü sona erdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 2 gün sürecek olan Rusya-Ukrayna-ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin ilk günü sona erdi.

BAE'nin başkenti Abu Dabi, Rusya-Ukrayna-ABD heyetlerini ağırlıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abu Dabi'de Rusya-Ukrayna-ABD heyetleri arasındaki müzakerelerin ilk günü tamamlandı. Açıklamada, "Müzakereler bugün için sona erdi" ifadeleri kullanıldı.

"ABD'nin arabuluculuğunu takdir ediyoruz"

Ukrayna heyetine başkanlık yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı (DIU) Genel Direktörü Kyrylo Budanov, iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamenter Grubu Başkanı David Arakhamia ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ile birlikte üçlü toplantıya katıldıklarını bildirdi. Umerov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin arabuluculuğunu takdir ediyoruz" dedi.

"Yarın için ilave toplantılar planlandı"

Rüstem Umerov, toplantıya ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, ABD Federal Satın Alma Servisi Komiseri Josh Gruenbaum ve ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Daniel Driscoll ile NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich'in katıldığını belirtti. Umerov, "Rus heyeti ise askeri istihbarat ve silahlı kuvvetler temsilcilerinden oluştu. Toplantı, Rusya'nın savaşının sona erdirilmesine yönelik parametrelere, onurlu ve kalıcı bir barışa doğru ilerlemeyi amaçlayan müzakere sürecinin bundan sonraki seyrine odaklandı" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna heyeti, Zelenskiy tarafından belirlenen görevler çerçevesinde koordineli bir şekilde hareket ediyor"

Görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Umerov, "Yarın için ilave toplantılar planlandı. Yarın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Andrii Hnatov ile Ukrayna Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı Korgeneral Vadym Skibitskyi de Ukrayna heyetine katılacak. Her aşamanın ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e bilgi veriyoruz. Ukrayna heyeti, Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından belirlenen görevler çerçevesinde koordineli bir şekilde hareket ediyor. Diyaloğun seyrine bağlı olarak farklı formatlarda çalışmaya hazırız" açıklamasını yaptı. - ABU DABİ

Sizin düşünceleriniz neler ?

