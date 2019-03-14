Son Dakika Haberleri: Açık Cezaevinden İzinli Çıktı, Hakimin Cüzdanını Çaldı

Açık Cezaevinden İzinli Çıktı, Hakimin Cüzdanını Çaldı

35 dakika önce

BURSA Adliyesi'nde üç gün önce ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti.

Açık Cezaevinden İzinli Çıktı, Hakimin Cüzdanını Çaldı, System.String[]
BURSA Adliyesi'nde üç gün önce ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Gölpazarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan  Serkan E., bir nedenle geldiği adliyede mahkeme kaleminde ifade alan Nöbetçi hakim  Gülay Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını çaldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Serkan E., suçunu itiraf etti. 

Bursa adliyesi'nde 3 gün önce nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, bir kişinin ifadesinin alınması için mahkeme kalemine gitti. Hakim Hoş, ifade işleminin ardından odasına döndüğünde çantasının karıştırıldığın fark etti. Yaptığı incelemede içerisinde bir miktar para ile banka kartları ve kimlik kartı bulunan cüzdanının çalındığını anlayan Hakim Hoş, durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin  Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevinden çıkıp Bursa'ya gelen Serkan E.'nin (26) olduğunu belirledi.

İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan E.'yi Bursa'daki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Serkan E. emniyetteki ifadesinde Gölpazarı Açık Cezaevinden izinli olarak çıkıp, bir yakının işi için geldiği Bursa Adliyesi'nde kapının açık olduğunu söylediği Hakim Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını aldığını itiraf etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Serkan E.'nin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:18 Kaynak: DHA

Serkan, Bursa Adliyesi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar

5 Yaşındaki Çağatay'ın Muhtar Olmak İstediği Video Sosyal Medyayı Salladı İçişleri Bakanı Soylu, İYİ Parti Lideri Akşener'e Sert Sözlerle Yüklendi: İhanet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 22:53:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Açık Cezaevinden İzinli Çıktı, Hakimin Cüzdanını Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]