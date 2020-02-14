Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Foça'yı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Foça'yı ziyaret etti - Son Dakika

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Foça'yı ziyaret etti

6 saat önce

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, beraberindeki heyet ile birlikte Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Foça'yı ziyaret etti, System.String[]

Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, beraberindeki heyet ile birlikte Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Kuş, "Burada bulunmaktan, hükümlüleri topluma kazandırma ve meslek edindirme çalışmalarının kurumunuz tarafından tam olarak uygulandığını yerinde görmekten mutlu oldum" dedi.


Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Ziyaret esnasında Kuş'a, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Onur Dinç, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gümüş, İzmir Cumhuriyet Savcısı Cihan Yıldız ve Buca Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Gündüz eşlik etti. Ziyaret kurum konferans salonunda, Kurum Müdürü Murat Yılmaz'ın kurum hakkında verdiği bilgilendirme ve kurum tanıtım videosunun izlenmesi ile başladı. Bilgilendirme sonunda Bakan Yardımcısı, Genel Müdür ve beraberindeki heyet Kurum Müdürü Murat Yılmaz eşliğinde sırasıyla; Topbaşı mevki hayvan damlarını, biyogaz tesisini, iş atölyelerini (Metal İşleri, Mobilya Dekorasyon, Döşeme, Reklam, Toz Boyama ve Unlu Mamuller) ve süt işleme tesislerinde incelemelerde bulunarak Kurum Müdürü Yılmaz'dan gezilen tesisler hakkında bilgi aldı.


Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ziyareti sonunda yaptığı açıklamada, "Burada bulunmaktan, hükümlüleri topluma kazandırma ve meslek edindirme çalışmalarının kurumunuz tarafından tam olarak uygulandığını yerinde görmekten mutlu oldum. Yapılan bu çalışmalar için tüm Foça Ceza İnfaz Kurumu yöneticilerine ve personeline çok teşekkür eder; çalışmalarınızın, başarılarınızın devamını dilerim" dedi


Ziyaret, kurum idari binası önünde gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - İZMİR

Foça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:18 Kaynak: İHA
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