Adalet Bakanlığına Dijital Dönüşüm Ödülü

Adalet Bakanlığının, Yapay Zeka Destekli Evrak Dağıtım Servisi (YEDES) ile Adli Sicil Bilgi Sistemi Projesi, Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde "dijital dönüşüme sağladığı katkılar için" ödüle layık görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde, kamuda ödüle layık görülen dijital uygulamalar belirlendi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen YEDES ile Adli Sicil Bilgi Sistemi Projesi, Zirve'de, kamu kurumlarında dijital dönüşüme sağladığı katkılar için ödül aldı. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül ile Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, ödülleri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan aldı.

Evrak yönetim süreci yapay zeka desteğiyle yapılıyor

YEDES, kurum dışından elektronik ortamda gelen evrakların, ilgili birimlere doğru, hızlı ve güvenilir biçimde yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yapay zeka tabanlı akıllı havale sistemi olarak geliştirildi.

Evrak içerik analizini yaparak ilgili şubeleri belirleyen sistem, başlangıç aşamasında kullanıcıya öneri desteği sunuyor, yeterli doğruluk seviyesine ulaştığında evrakları tamamen otomatik olarak ilgili birimlere yönlendiriyor.

Sürekli öğrenme esasına dayalı olarak tasarlanan YEDES, yapay zeka desteğiyle kullanıcı geri bildirimleri ve geçmiş yönlendirme verilerini sistemle entegre edilerek, algoritmaların zaman içinde daha yüksek doğruluk ve güvenilirlik seviyelerine ulaşmasını sağlıyor.

43 yabancı dilde adli sicil belgesi alınabiliyor

Adli Sicil Bilgi Sistemi Projesi ise adli sicil silme ve düzeltme dahil tüm işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden hiçbir masraf olmadan gerçekleştirebiliyor. Vatandaşların başvurularını çevrim içi takip edebilen proje, yetkililerin karar verme süreçlerini de kısaltıyor. Siber güvenlik standartlarına tam uyumlu mimariye sahip proje, kişisel verilerin gizliliğini de koruyabiliyor.

Sürekli geliştirilebilir bir yapıya sahip olan proje kapsamında 43 farklı yabancı dilde tercüme edilmiş adli sicil belgesi e-Devlet üzerinden alınabiliyor.