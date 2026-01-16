Adana\'da kaydedilen görüntü \'\'Yok artık\'\' dedirtti

Adana'da aç kaldıkları öne sürülen iki kurdun Çukurova ilçesine indiği iddia edildi. Bir parkta görüldükleri belirtilen kurtlara bazı kişilerin yiyecek ve alkol verdiği ileri sürülürken, alkolden etkilendiği öne sürülen bir kurdun götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
