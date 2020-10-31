Adana Demirspor'un ilk kadın antrenörü Paksoy, kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

ADANA'da yakıt aldığı akaryakıt istasyonuna para ödemediği iddiasıyla çıkan tartışma üzerine çağrılan polis ekiplerini görünce kaçan Adana Demir spor U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy (32), otomobilinin atık su kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Saat 05.00 sıralarında yaşanan kaza şöyle gelişti; Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna 33 AFH 058 plakalı otomobiliyle gelen Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy, iddiaya göre yakıt aldıktan sonra parasını ödemedi. Akaryakıt istasyonu çalışlarıyla tartıştığı öne sürülen Paksoy, ihbar üzerine gelen polis ekiplerini görünce otomobiline binip, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada Paksoy, izini kaybettirdi.

Saat 07.30 sıralarında ise Dörtağaç Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya giden çiftçiler, atık su kanalına devrilmiş otomobili görüp, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen polis ekibi, suyun içindeki otomobilin Paksoy'un kaçtığı 33 AFH 058 plakalı otomobil olduğunu belirledi.Dalgıç polislerden yardım istendi. Suyun bulanık olması nedeniyle içinde sürücüsü olup olmadığı saptanamayan otomobil, kanaldan vinç ile çıkarıldı. Otomobilde Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi Antrenörü Songül Paksoy'un cansız bedeni bulundu. MERSİN'E AİLESİNE ZİYARETE GİTMİŞ Mersin 'de yaşayan anne Gülizar Paksoy ile baba Nazmi Paksoy, kendilerini ziyaretten dönen kızlarının ölüm haberi üzerine geldikleri kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Fenalaşan anne -babaya sağlık görevlileri müdahale etti.Yapılan incelemenin ardında Paksoy'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.ADANA DEMİRSPOR TARİHİNİN İLK KADIN ANTRENÖRÜYDÜ

Uzun yıllar Adana İdmanyurdu'nda top koşturan Paksoy, yaklaşık 2 yıl önce Adana Demirspor U-11 Akademik Ligi'nde antrenörlük yapmaya başladı. Adana Demirspor'un ilk kadın antrenörü olan Paksoy'un ölümü spor camiasını yasa bürüdü.