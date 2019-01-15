Son Dakika Haberleri: Adana Sırtında Taşıdığı Sobayla, Görenleri Hayrete Düşürdü

Adana Sırtında Taşıdığı Sobayla, Görenleri Hayrete Düşürdü

21 dakika önce

Adana Sırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdü (YENİDEN)(Tür: Yurt)

Adana Sırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdü (YENİDEN)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:21 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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