Adana Sırtında Taşıdığı Sobayla, Görenleri Hayrete Düşürdü
21 dakika önce
Adana Sırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdü (YENİDEN)(Tür: Yurt)
Adana
Sırtında taşıdığı sobayla, görenleri hayrete düşürdü (YENİDEN)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:21 Kaynak: DHA
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