Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana\'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'da Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. İşçiler tahliye edildi, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA yangına müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

03.05.2024 00:43
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Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve iş makineleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi.

Bu arada, tesisteki bazı motosikletler çalışanlar tarafından güvenli yere taşındı. Tesisin çevresinde bulunan bazı iş yerleri de güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Yangını kontrol altına alan ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, çağrı merkezlerine gelen yangın ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede bölgeye intikal ettiğini söyledi.

Ekiplerin yangının sirayet etme durumunu bildirmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü, Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin'in Tarsus ilçesinden gelen ekiplerle tesisin dört bir yanından yangına müdahale ettiklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Şu anda merkezi kısma geçmesini önledik. Çevredeki endüstriyel ürünlerle ilgili fabrikalara sirayeti söz konusu değil. Sadece ortada hurdalık alan meydana geldi. Orada halen söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangın kontrolümüz altında. İçeride lityum pillerden kaynaklı yangın devam etmekte. Önlemlerimiz üst düzeyde."

Kaynak: AA

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