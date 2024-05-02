Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülüyor - Son Dakika
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Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülüyor

Adana\'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülüyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın devam ediyor. İşçiler tahliye edilirken, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplerin yanı sıra TOMA ve iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Güvenlik amacıyla tesisin çevresinde bulunan bazı iş yerleri boşaltıldı.

02.05.2024 23:25
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Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA ile iş makinaları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bu arada, tesiste bulunan bazı motosikletler çalışanlar tarafından güvenli yere taşındı.

Tesisin çevresinde bulunan bazı iş yerleri güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülüyor - Son Dakika

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