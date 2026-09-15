Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL - Son Dakika
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Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

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Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında imzalanan protokolle, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümüne yönelik yeni bir finansman paketi devreye alındı. İlk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında protokol imzalandı. Protokolle, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümüne yönelik yeni bir finansman paketi devreye alındı. İlk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

Sıfır Atık Vakfı ile VakıfBank arasında, Türkiye'nin sıfır atık ve döngüsel ekonomi dönüşümünü finansmanla güçlendirmeyi hedefleyen stratejik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük finansman desteği olarak duyuruldu.

Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

KAYNAK VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI DESTEKLENECEK

İş birliği kapsamında Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi hayata geçirildi. Paket; işletmelerin kaynak verimliliğini artıran, atık oluşumunu azaltan, yeniden kullanım ve geri kazanımı yaygınlaştıran yatırımlarına yönelik finansman imkânı sunacak.

Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL

İLK FAZDA 500'DEN FAZLA PROJE HEDEFLENİYOR

Paketle ilk fazda 500'ün üzerinde kurum ve projeye ulaşılması, toplamda 10 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Vakıflar Bankası, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Finans, Son Dakika

Son Dakika Vakıfbank Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    keşke Sıfır atıktan saman üretilebilse :) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sıfır atık dönüşümüne dev destek: 500'den fazla projeye 10 milyar TL - Son Dakika
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