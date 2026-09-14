Eskişehir\'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı

ESKİŞEHİR'de motosikletiyle seyir halindeyken yerde gördüğü Türk bayrağını kaldıran Gülten Yeşil'in kask kamerası görüntüleri sanal medyada yayıldı. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, görüntülerin ardından makamında ağırladığı Yeşil'i tebrik ederek Türk bayrağı hediye etti.

TÜRK BAYRAĞI İÇİN MOTORUNDAN İNDİ

Eskişehir'de motokuryelik yapan Gülten Yeşil, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken, yerdeki Türk bayraklarını fark etti. Motorunu yol kenarına bırakıp geri dönen Yeşil, Türk bayraklarını yerden kaldırarak, yanına aldı. Yeşil'in kask kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sanal medyada paylaşıldı.

VALİDEN TEBRİK: BAYRAK HEDİYE ETTİ

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, görüntüleri izledikten sonra kurye Yeşil'i makamında ağırladı. Yeşil'in duyarlı hareketiyle gurur duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Gülten'i valiliğimize davet ettim. Gülten ile gurur duyuyorum. Niye gurur duyuyorum? Motoruyla giderken şanlı al bayrağımızın yerde olduğunu görüyor ve koşarak bayrağımızı alıyor. Şanlı bayrağın bedeli çok ağır ödenmiş, bizim hepimiz için memleketimiz milletimiz için olmazsa olmazı şanlı bayrak sevdamız bir kez daha Gülten'de o ilgiyi görmekten gerçekten başta Eskişehir olmak üzere ülke olarak gurur duydum. Gülten'i tebrik ediyorum. Yaptığın şey gerçekten gurur verici. Bayrak ve vatan sevgisi bizim milletimizin özünde olan sevgi, bu da Gülten'de gerçekten tezahür etti. Gülten'de ortaya çıktı. Bu zaten milletimizde olan bir haslet ama bu hasleti Gülten gösterdiği için Gülten ile gurur duyuyoruz" dedi.

Türk bayrağının bir emanet olduğunu vurgulayan Gülten Yeşil ise "Paket bırakmaya giderken yerde gördüm. Görmemem gereken bir manzara olduğunu düşündüm. Dediğiniz gibi bedeli ödenmiş ve bize emanet olan bir bayrağı o şekilde görmek hoş değildi. Kenarda durarak, aldım" diye konuştu. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, makamında ağırladığı Gülten Yeşil ile sohbet ettikten sonra Türk bayrağı hediye etti.