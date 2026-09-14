Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı

Eskişehir\'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de motosikletiyle ilerlerken yola düşmüş Türk bayraklarını fark edip yerden alan kurye Gülten Yeşil'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Duyarlılığını öğrenen Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yeşil'i makamına davet ederek teşekkür etti ve ona hatıra olarak bir Türk bayrağı armağan etti.

ESKİŞEHİR'de motosikletiyle seyir halindeyken yerde gördüğü Türk bayrağını kaldıran Gülten Yeşil'in kask kamerası görüntüleri sanal medyada yayıldı. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, görüntülerin ardından makamında ağırladığı Yeşil'i tebrik ederek Türk bayrağı hediye etti.

TÜRK BAYRAĞI İÇİN MOTORUNDAN İNDİ

Eskişehir'de motokuryelik yapan Gülten Yeşil, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken, yerdeki Türk bayraklarını fark etti. Motorunu yol kenarına bırakıp geri dönen Yeşil, Türk bayraklarını yerden kaldırarak, yanına aldı. Yeşil'in kask kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sanal medyada paylaşıldı.

VALİDEN TEBRİK: BAYRAK HEDİYE ETTİ

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, görüntüleri izledikten sonra kurye Yeşil'i makamında ağırladı. Yeşil'in duyarlı hareketiyle gurur duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Gülten'i valiliğimize davet ettim. Gülten ile gurur duyuyorum. Niye gurur duyuyorum? Motoruyla giderken şanlı al bayrağımızın yerde olduğunu görüyor ve koşarak bayrağımızı alıyor. Şanlı bayrağın bedeli çok ağır ödenmiş, bizim hepimiz için memleketimiz milletimiz için olmazsa olmazı şanlı bayrak sevdamız bir kez daha Gülten'de o ilgiyi görmekten gerçekten başta Eskişehir olmak üzere ülke olarak gurur duydum. Gülten'i tebrik ediyorum. Yaptığın şey gerçekten gurur verici. Bayrak ve vatan sevgisi bizim milletimizin özünde olan sevgi, bu da Gülten'de gerçekten tezahür etti. Gülten'de ortaya çıktı. Bu zaten milletimizde olan bir haslet ama bu hasleti Gülten gösterdiği için Gülten ile gurur duyuyoruz" dedi.

Türk bayrağının bir emanet olduğunu vurgulayan Gülten Yeşil ise "Paket bırakmaya giderken yerde gördüm. Görmemem gereken bir manzara olduğunu düşündüm. Dediğiniz gibi bedeli ödenmiş ve bize emanet olan bir bayrağı o şekilde görmek hoş değildi. Kenarda durarak, aldım" diye konuştu. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, makamında ağırladığı Gülten Yeşil ile sohbet ettikten sonra Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: DHA

Eskişehir Valiliği, Erdinç Yılmaz, Eskişehir, Hediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Galatasaray’a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor Galatasaray'a karşı 8 kurtarış yaptı ancak tepki yağıyor
Gift Orban, Victor Osimhen’i yakaladı Gift Orban, Victor Osimhen'i yakaladı
Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok Midyeci Ahmet bu kez babasına eş arıyor: Kumarı, içkisi, sigarası, gece hayatı yok
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

19:11
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
19:02
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde sürpriz
18:16
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
17:40
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
Maaşlarına zam bekleyen emekliler için masada başka bir formül var
16:57
Kayıp Büşra’nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı
16:41
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 19:24:03. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement