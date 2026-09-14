Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti - Son Dakika
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Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti
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İspanyol bir deniz subayının flört sitesinde tanıştığı Sovyet Rusya doğumlu Janina White ile ilişkisi, İngiltere'deki Northwood NATO üssünde güvenlik alarmına dönüştü. White'ı üssün Noel partisine götüren subayın güvenlik izni askıya alındı, giriş kartı iptal edildi ve 35 yıllık kariyerinin ardından NATO'daki görevi sona erdi. Rus casusu olmadığını savunan White ise İngiltere Savunma Bakanlığı'na karşı ayrımcılık davası açtı.

Tinder'da başlayan bir ilişki, İngiltere'deki NATO üssünde güvenlik soruşturmasına kadar uzandı. İspanyol deniz subayı, sevgilisini üssün Noel partisine götürmesinin ardından görevinden oldu.

TİNDER'DA TANIŞIP İKİ HAFTA SONRA AYNI EVE ÇIKTILAR

İspanyol subay ile Janina White, 2024 yılının sonlarında Tinder üzerinden tanıştı. İlişkileri hızla ilerleyen çift, tanışmalarından yaklaşık iki hafta sonra Londra'nın batısındaki Ruislip'te birlikte yaşamaya başladı. Subay, 12 Aralık 2024 tarihinde White'ı görev yaptığı Northwood NATO üssündeki Noel partisine götürdü. Ancak White'ın geçmişine ilişkin bilgiler daha sonra güvenlik endişelerini beraberinde getirdi.

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

SOVYET RUSYA'DA DOĞDUĞU ORTAYA ÇIKTI

White'ın Sovyet Rusya'da doğduğu ve daha sonra İngiltere-Polonya çifte vatandaşı olduğu bilgisi üzerine üste güvenlik endişeleri başladı. 2025'in ilk yarısında NATO ve İspanyol makamları ortak güvenlik soruşturması başlattı. İspanya da soruşturma sürecinde subayın ulusal güvenlik iznini askıya aldı.

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

ÖNCE KARTI İPTAL EDİLDİ, SONRA GÖREVİ BİTTİ

Northwood üssünün komutanı, soruşturma devam ederken 19 Haziran 2025'te subayın üsse giriş kartını iptal etti. Süreç bununla da sınırlı kalmadı. 35 yıllık kariyere sahip subayın NATO'daki görevi 29 Temmuz 2025 tarihinde sona erdirildi ve subay İspanya'ya geri gönderildi. Eşinden ayrı yaşayan subay, yaşananların ardından sosyal ve mesleki izolasyona maruz kaldığını savundu.

WHITE: GİZLİ TESİSLERE HİÇ ERİŞMEDİM

Janina White ise Rus casusu olmadığını savundu ve İngiltere Savunma Bakanlığı'na karşı ayrımcılık davası açtı. White, St. Petersburg'da kendisinin FSB'den olduğunu söyleyen "Andrei" adlı bir kişi tarafından sorgulandığını da anlattı. White'a eski sevgilisinin NATO'daki görevi ve ilişkilerinin nasıl başladığıyla ilgili sorular yöneltildi. White, NATO üssündeki ziyaretine ilişkin ise şu ifadeyi kullandı: "Havuz kenarında kahve ve çay içiyordum, gizli tesislere hiç erişmedim"

Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti

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Son Dakika İspanya Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti - Son Dakika

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