Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Bamyasuyu Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan taşlı, fırçalı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kavga anı seyir halindeki bir otomobilden cep telefonuyla görüntülendi ve soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan taşlı, fırçalı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, seyir halindeki otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Bamyasuyu Mahallesi'ndeki Göbeklitepe İş Merkezi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Tarafların taş, fırça ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kavga, yoldan geçen bir otomobildeki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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