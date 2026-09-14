İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi - Son Dakika
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İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi

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İzmir'de şehir içi ulaşımın önemli araçlarından İZBAN'da kaydedilen görüntüler tepki çekti. Bir yolcunun, çevresindeki insanların ve diğer yolcuların bulunduğu vagonda cep telefonundan uygunsuz içerikli bir video izlediği anlar başka bir yolcunun kamerasına yansıdı.

İzmir'de toplu taşıma araçlarından İZBAN'da (İzmir Banliyö Sistemi) yolculuk eden bir şahsın, çevredeki yolcuların varlığına aldırış etmeden cep telefonundan açıkça uygunsuz (yetişkin içerikli) videolar izlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TELEFONUNU GİZLEMEDEN İZLEDİ 

Seyir halindeki trende gerçekleşen olayda, şahsın arkasındaki ve yanındaki koltuklarda oturan diğer yolcuların gözü önünde cep telefonunu gizleme gereği duymadan müstehcen içerik izlediği görüldü. 

O anlar, durumu fark eden başka bir yolcu tarafından anbean kayda alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kullanıcılar, toplu taşıma araçlarında yaşanan bu tür rahatsız edici durumlara tepki göstererek yetkililerin ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili inceleme başlatmasını talep etti.

Güncel, İZBAN, İzmir, Son Dakika

Son Dakika İzmir İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    izmir den ne bekliyorsun tesbih çekip kur an okumasınımı 3 4 Yanıtla
  • Ahmet Avsar Ahmet Avsar:
    Yanlış bilgi veriyosun izlemek kesinlikle bozmaz.. Mezi veya meni gibi durumlar gerektirir.. 1 0 Yanıtla
  • Szka788304 Szka788304:
    abdestin bozulması sadece ilişki ile olmaz bunu çoğu kişi yapıyor cinsel vdeo izlemekte abdesti bozar 0 1 Yanıtla
  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    iyi ki telefondan izlemiş ya canlı uygulama yapsaydı.... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi - Son Dakika
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