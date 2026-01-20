Adapazarı'nda Çelme ve Otomobil Kazası: 5 Sanığa Ceza - Son Dakika
Adapazarı'nda Çelme ve Otomobil Kazası: 5 Sanığa Ceza

20.01.2026 20:16
Sakarya'da otomobilin ezdiği genç için 5 sanık, 1 yıl 11 ay 10 gün ile 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan arbedede çelme takılarak düşürüldüğü sırada otomobilin ezdiği Hilmi Tunahan Çiçek'in ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 5 sanık, 1 yıl 11 ay 10 gün ile 6 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edildi.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık A.Ö, tutuksuz sanıklar M.P. ve Y.F, müştekiler maktulün annesi B.Ç, babası F.Ç. ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar T.K. ve R.R.K. ise duruşmaya katılmadı.

Söz verilen müşteki B.Ç, adaletin yerini bulmasını istediğini belirterek, A.Ö'nün çocuğunu öldürdüğünü, arkasına bakmadan gittiğini söyledi.

Müşteki vekili de alt sınırdan uzaklaşarak, takdir indirimi yapılmaksızın sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Maktule çelme taktığı iddia edilen tutuklu sanık A.Ö. ise "Çok özür dilerim. Annesine ve babasına başsağlığı diliyorum. Olayın içerisinde olmak istemezdim. Keşke araba bana da çarpsaydı, ben de ölseydim, karşınızda bu şekilde olmasaydım. Benim de evlatlarım, torumlarım, hasta eşim var. Kasıtlı yapmak isteseydim, mekanın içinde kameralar çalışmıyordu orada yapardım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık M.P. de suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Sanık otomobil sürücüsü Y.F. ise üzerine atılan suçları kabul etmediğini belirterek, "Bir anda durdum, geri geldiğimde Tunahan yatıyordu. Arkadaşıma ambulansı aramasını söyledim. Ambulans gelene kadar yanından ayrılmadım. Beraatimi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Sanık müdafileri de müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "taksirle öldürme" suçundan T.K, M.P. ve yabancı uyruklu R.R.K'yi 3 yıl 9'ar ay, A.Ö'yü ise 6 yıl hapis cezasına çarptırarak tahliyesini kararlaştırdı.

Aynı suçtan Y.F'ye 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Süreç

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 24 Ekim 2024'te bir eğlence mekanında başlayarak sokağa taşan arbedede çelme takılarak yola düşürüldüğü sırada otomobilin ezmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Hilmi Tunahan Çiçek'in (21) ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.Ö, M.P, yabancı uyruklu R.R.K. ve T.K. hakkında "olası kastla" öldürme suçundan 21 yıldan 25'er yıla kadar, Y.F. için "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Sakarya, Güncel, Suç, Son Dakika

