Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
M.E.A. (22) idaresindeki 81 ABS 782 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 54 AJH 292 plakalı motosiklet, Zübeyde Hanım Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan B.K. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adapazarı'nda Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
