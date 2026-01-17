Aden'de Askeri Kamplar Kaldırılacak - Son Dakika
Aden'de Askeri Kamplar Kaldırılacak

17.01.2026 23:36
Yemen hükümeti, Aden'deki askeri kampların kaldırılmasını görüşmek üzere koalisyon ile bir araya geldi.

Yemen hükümeti, geçici başkent Aden'in sivil kimliğini korumak amacıyla kentteki askeri kampların kaldırılmasına yönelik planı görüşmek üzere Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu heyetiyle bir araya geldi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Aden'de düzenlenen toplantıya, Devlet Bakanı ve Geçici Başkent Valisi Abdurrahman Şeyh ile Koalisyon Ortak Kuvvetleri Komutanı'nın danışmanı Felah eş-Şehrani başkanlığındaki heyet katıldı.

Görüşmede, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ahmed el-Basr ile askeri ve güvenlik yetkilileri de hazır bulundu.

Toplantıda, şehir içindeki askeri kampların kaldırılarak daha sonra mutabık kalınan bölgelere taşınması planı ele alındı.

Haberde, planın Aden'in sivil kimliğini güçlendirmeyi, güvenlik ve istikrarı pekiştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Uygulamanın, kentin özel koşulları ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınarak üzerinde uzlaşılan mekanizmalar çerçevesinde üç aşamada yürütüleceği kaydedildi.

Katılımcılar, Aden'in ekonomik ve yatırım rolünü yeniden kazanması ile yaşam koşullarının iyileştirilmesi için güvenlik ve istikrarın temel unsur olduğunu vurguladı.

Aralık 2025 başlarında, daha sonra 9 Ocak'ta kendini fesheden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçleri ile hükümet güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında askeri gerilim tırmandı.

GGK güçleri Hadramut ve Mehra vilayetlerinde kontrol sağlamış, ardından hükümete bağlı "Vatan Kalkanı" güçleri bu bölgeleri geri alarak Aden'e konuşlandırılmıştı.

(Feshedilmeden önce) GGK, güney Yemen'in kuzeyden ayrılmasını savunurken, Yemen hükümeti ülkenin toprak bütünlüğüne bağlılığını sürdürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Yemen, Son Dakika

